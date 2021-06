La Germania non conclude, la Francia sfrutta l'errore di Hummels: al 45' Bleus avanti 1-0

Primo tempo divertente e ricco di spunti, quello andato in scena all'Allianz Arena fra Francia e Germania. Col risultato, 1-0, che per il momento premia gli uomini di Didier Deschamps avanti grazie all'autogol di Mats Hummels. Primi 15 minuti di studio, poi a cavallo del quarto d'ora la Francia si fa vedere con un affondo di Pavard e una rasoiata da fuori area di Mbappé. La Germania prova a manovrare e si fa vedere con due calci di punizione di Kroos, ma ad esultare sono i campioni del mondo al 20': giocata sublime di Pogba che sforbicia a sinistra per la corsa di Hernandez. Il fratello del milanista Theo mette in mezzo un cross forte e teso su cui Hummels interviene in maniera goffa mandando in porta alle spalle di Neuer.

Il vantaggio Bleus non cambia granché lo spartito: la Germania prosegue a cercare l'azione manovrata, la Francia si diverte con trame di qualità e buona ricerca della profondità soprattutto grazie ad un ispirato Pogba. Ma nonostante un paio di occasioni, una per Gundogan e una per Mbappé, il risultato resta sull'1-0 dopo i primi 45'.