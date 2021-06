La serata magica di Gosens. L'esterno è Star of the Match di Portogallo-Germania

Non c’erano molti dubbi, Robin Gosens è la Star of the Match di Portogallo-Germania 2-4. L’esterno dell’Atalanta si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, completa sotto tutti i punti di vista. Corsa, chiusure difensiva, spinta offensiva, 2 assist e un gol. Per questo, la UEFa lo ha eletto Mvp della partita.