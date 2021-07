Le Graet: "Deschamps allenerà ancora la Francia? Questo non posso dirlo adesso"

Intervistato da Telefoot, il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet ha parlato così del futuro di Didier Deschamps alla guida della Francia dopo il flop a Euro 2020: “Ci vedremo la prossima settimana, lascio sempre passare una decina di giorni dopo la fine della competizione. Ci vedremo nel mio ufficio a Guingamp e passeremo la giornata assieme. Tutti noi dobbiamo pensare sia a quello che è andato bene e a quello che è andato male. Passeremo la giornata a chiacchierare, è un amico, qualcuno che è sempre stato fedele. Questo è il suo primo fallimento, è un amico che non mi ha mai deluso. Se allenerà ancora la Francia? Questo non posso dirlo, ne parlerò con lui e cercheremo di cambiare quello che non ha funzionato. Bisogna ricordarci che venivamo da un gruppo molto difficile. Il caldo è stato un elemento importante e nonostante tutto siamo passati per primi. Nell’ultima partita abbiamo sbagliato dieci minuti e alla fine sono passati loro e non noi. Ma non è il caso di ricordare di nuovo quello che è successo