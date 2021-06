Le pagelle dell'Ungheria - Nagy, prova da leader. Orban spiana la strada al Portogallo

UNGHERIA-PORTOGALLO 0-3

Marcatori: 84' Guerreiro, 87', 92' Ronaldo

Gulacsi 6,5 - E' servita un po' di fortuna al Portogallo per battere il portiere del Lipsia che torna a casa con tre reti sul groppone ma si esalta alla grande, si traveste da Superman sui tentativi di Pepe e Bruno Fernandes.

Botka 6,5 - E' alla prima vera competizione internazionale con la maglia dell'Ungheria, alla sua prima fa un figurone. Il centrale del Ferencvaros chiude qualsiasi varco per gli attaccanti portoghesi, sempre puntuale nell'intervento.

Orban 5 - Al timone di comando del bunker difensivo della squadra di Marco Rossi, perfetto fino a cinque minuti dalla fine quando rovina la sua prestazione. Prima devia in maniera decisiva il tiro masticato di Guerreiro e poi causa il rigore che chiude subito i giochi.

Attila Szalai 5,5 - Non il top dal punto di vista estetico ma efficace, sfodera spesso i muscoli nei confronti diretti con gli attaccanti di Fernando Santos. Nel finale finisce anche lui nel commettere qualche errore per la troppa foga.

Lovrencsics 5 - Troppo timido, troppo basso per tutto il corso della partita. Nonostante ci sia qualche spazio per colpire non punge, finisce nel soffrire le scorribande di Guerreiro.

Kleinheisler 5,5 - Classico lavoro da mezzala di rottura, tanti contrasti e tanta corsa per lui. In fase di palleggio mette in evidenza qualche difficoltà, soffre i movimenti di Bruno Fernandes. (Dal 77' Sieger sv).

Nagy 6,5 - Nonostante tutto, nonostante il risultato l'ex Bologna dà tutto per tutto il corso della sfida. Una diga in mezzo al campo, gioca tanti palloni e chiude le linee di passaggio dei portoghesi. (Dal 90' R.Varga sv).

Schafer 6 - Il primo a lasciare il campo anche perché sfinito dalla tanta corsa durante tutto il corso della sfida, morde le caviglie degli avversari in ogni zona del rettangolo di gioco. (Dal 66' Nego 5,5 - L'ex Roma non entra benissimo in partita, si prende un giallo e niente più).

Fiola 6 - Era stata una scelta azzeccata da parte di Marco Rossi, diverse buone diagonali per tutto il corso della partita tranne nel finale. Rischia di procurare un rigore per il Portogallo ma guadagna la sufficienza. (Dal 90' Varga sv).

Sallai 5,5 - Non c'è stato tanto spazio e modo per mettere in mostra il bagaglio tecnico ma l'ex Palermo ha con sé anche lo spirito di sacrificio, potrebbe però prendere la decisione migliore in qualche situazione offensiva. (Dal 77' Schon sv).

Adam Szalai 6 - Basta anche soltanto la sua presenza per caricare i sessantamila della Puskas Arena, il capitano si prende sulle spalle il peso dell'attacco dell'Ungheria e battaglia con i due centrali.

Marco Rossi 6,5 - Un risultato sicuramente troppo largo che non rende onore e merito alla squadra del commissario tecnico italiano che dal punto di vista del sacrificio sfodera una grande prestazione. Un 3-5-2 molto difensivo, il Portogallo con un po' di fortuna sblocca la gara ma quest'Ungheria strappa gli applausi a scena aperta dei tifosi presenti alla Puskas Arena.