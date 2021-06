Le pagelle della Macedonia del Nord - Pandev è sempre il migliore, Elmas un po' in ombra

UCRAINA-MACEDONIA 2-1 - (28' Yarmolenko A., 34' Yaremchuk57' Alioski)

Dimitrievski 6,5 - Para un rigore e salva un paio di gol. Partita positiva.

S. Ristovski 5,5 - Primo tempo di grande difficoltà dove soffre la verve degli avanti ucraini. Meglio nella ripresa.

Musliu 5,5 - Soffre maledettamente la fisicità di Yaremchuk. Lo tiene in gioco sul secondo gol ucraino.

Velkovski 5,5 - Anche lui come i suoi compagni di reparto gioca un brutto primo tempo. Va meglio della ripresa ma la partita finisce comuqnue con una sconfitta. (dall'86' Tričkovski s.v.).

Nikolov 5 - In difficoltà in fase difensiva. In fase di spinta non lo si vede praticamente mai. (dal 46' Trajkovski 6,5 - Accende la Macedonia con la sua verve. Colpisce una traversa e sfiora due volte il gol)

Spirovski 5 - Sempre preso in mezzo dal centrocampo ucraino. Non garantisce filtro né qualità in manovra. Prestazione negativa. (dal 46' Churlinov 5,5 - Non entra bene in partita sbagliando tanti palloni.)

Ademi 6 - Primo tempo da 5, ripresa da 7. Gli manca la continuità di prestazione all'interno della partita. (dall'86' M. Ristovski s.v.).

Alioski 6 - Un po' spento inizialmente. Calcia e sbaglia il rigore, per sua fortuna è il più lesto nella respinta e trova il gol dell'illusorio 1-2.

Bardhi 5,5- Si accende solo a tratti. Una bella conclusione dalla distanza e poco altro.(dal 77' Avramovski 5 - Entra e combina disastri Prima un fallo di mano da rigore, poi un paio di occasioni sprecate).

Elmas 5,5 - Non è il calciatore spesso ammirato nel Napoli. Forse il ruolo, forse la tensione. Non riesce a far vedere il suo grande talento.

Pandev 6,5 - Un problema nel riscaldamento lo condiziona ma è un campione e lo dimostra in campo. Un gol splendido annullato per fuorigioco, il rigore procurato e tanta tanta volontà.