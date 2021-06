Le pagelle della Repubblica Ceca - Holes man of the match, Schick cresce alla distanza

vedi letture

Queste le valutazioni della Repubblica Ceca, che ha giocato contro l'Olanda gli ottavi di finale di Euro 2020.

OLANDA-REPUBBLICA CECA 0-2

Marcatori: 68' Holes (R), 80' Schick (R)

Vaclik 7 – Prestazione in crescendo per il portiere ceco, che Inizia con un’uscita scellerata che per poco non regala il gol a Dumfries. Si riscatta ampiamente, con un intervento su Dumfries e soprattutto quando nega il gol a Malen ad inizio ripresa.

Coufal 6 – Spinge molto sulla corsia di destra, facendosi preferire in fase offensiva rispetto a quella difensiva. Meglio nel primo tempo.

Celustka 6,5 – Prestazione attenta e solida da parte del centrale, che protegge al meglio l’area di rigore.

Kalas 7 – Si rende protagonista di ottime chiusure, tra cui quella che nega il gol a Dumfries in avvio. Determinante anche in avanti, con la sponda per l'1-0 di Holes.

Kaderabek 6 – Lanciato dal primo minuto dal ct Silhavy, soffre inizialmente l’intraprendenza di Dumfries per poi contenerlo sempre meglio.

Sevcik 6 – Soffoca il gioco olandese, ringhiando sui portatori di palla arancioni. (Dall'85' Hlozek s.v.)

Soucek 6,5 – Oltra a farsi rispettare in mediana, il centrocampista del West Ham si fa notare in più occasioni in fase offensiva.

Masopust 6 – Qualche spunto da parte sua sul settore destro dell’attacco, pur non brillando come altri compagni di reparto. (Dal 79' Jankto s.v.)

Holes 7,5 – Nettamente il migliore in campo, in una partita in cui parte guardingo per poi mergere nettamente nel secondo tempo. Suo infatti il gol del vantaggio, così come l'assist per il raddoppio di Schick. (Dall'86' Kral s.v.)

Barak 6,5 – Sostituisce al meglio Darida, creando scompiglio nell'area avversaria e sfiorando un paio di volte il gol. (Dal 93' Sadilek s.v.)

Schick 7 – Prosegue l'ottimo Europeo dell'ex Roma e Sampdoria, che chiude i giochi con un sinistro su assist di Holes. (Dal 92' Krmencik s.v.)

Jaroslav Silhavy 7 – Mette in campo una squadra compatta, aggressiva e cinica, che riesce ad incartare l'Olanda sfruttando nella ripresa la superiorità numerica.