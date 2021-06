Le pagelle della Spagna - Morata zittisce le critiche, Unai Simon tira un sospiro di sollievo

CROAZIA-SPAGNA 3-5 (dts) (20' Pedri (A), 38' Sarabia, 57' Azpilicueta, 77' F. Torres, 85' Orsic M., 93' Pasalic, 100' Morata, 104' Oyarzabal)

Simon 5,5 - L'errore sul primo gol della Croazia è davvero clamoroso. Gli va bene che i suoi compagni ribaltano la partita o stanotte avrebbe faticato a dormire. Nei supplementari parata clamorosa su Kramaric, che sicuramente poteva calciare meglio ma lui è attento e reattivo.

Azpilicueta 6,5 - Difende, spinge e si toglie il lusso del primo gol con la Spagna in un ottavo di finale di un Europeo. Dopo la Champions con il Chelsea continua il suo momento d'oro.

Garcia 6,5 - Sempre positivo in fase di costruzione. Partita quasi perfetta. (dal 72' P. Torres 6 - Entra e trova un grande assist per il tris di Ferran Torres. Da rivedere nel finale dei tempi regolamentari dove si fa travolgere dall'1-2 croato)

Laporte 6,5 - Non concede nulla agli avanti croati ed è sempre preciso in fase di costruzione come il compagno. Escluso il finale dei tempi regolamentari, dove stacca la spina come i compagni, partita ottima.

Gayà 6,5 - Buona propensione offensiva. Tanti cross anche se non sempre precisi. Ripaga abbastanza la fiducia di Luis Enrique. (dal 78' Alba 5,5. - Non entra al meglio e non riesce a essere incisivo in fase difensiva)

Pedri 6,5 - Si accende a tratti. Sbaglia davvero pochissimi passaggi anche se non sempre rischia la giocata decisiva. La Uefa assegna a lui l'autogol sul pasticcio di Unai Simon ma non ha davvero nessuna colpa.

Busquets 6,5 - Tutti i palloni passano da lui. Quando è in campo la Spagna è un'altra squadra. Esce sfinito dopo un tempo supplementare(dal 102' Rodri s.v.)

Koke 6,5 - Ci prova almeno 3-4 volte ma non trova mai il bersaglio. Tanta corsa e inserimenti ma gli manca sempre l'ultimo guizzo. (dal 78' F. Ruiz 6 - Con il suo ingresso la Spagna va in letargo. Lui non ha grandi colpe ma i supplementari trovati dalla Croazia, per fortuna poi vinti dalle furie rosse, sono quasi una beffa)

Sarabia 6,5 - Segna il gol dell'1-1 ed è sempre pericoloso quando riceve palla. Poco preciso però nell'ultimo passaggio. (dal 72' Olmo 6,5 - Nei 20 minuti dei tempi regolamentari concessigli pare essere in vacanza ma poi nel primo tempo supplementare è decisivo con due assist. Ne finale anche un palo con un bel sinistro a giro).

Morata 7 - Si muove tanto e fa un buon lavoro di supporto. Un suo gran gol di sinistro rilancia la Spagna nei supplementari e da una sua sponda nasce anche l'azione del quinto gol. Oggi abbiamo capito perché Luis Enrique lo difende sempre a spada tratta.

F. Torres 7 - Gioca una buona partita. Dal suo piede partono tanti cross, uno dei quali è un assist perfetto per il gol di Azpilicueta. Nel finale cala il tris con una furbata a sorprendere la difesa della Croazia. (dall'88' Oyarzabal 6 - Entra e la Croazia pareggia. Al primo pallone giocabile, nei supplementari, trova il 5-3 che chiude la partita)

All. Luis Enrique 6,5 - La Spagna domina in lungo e in largo. Lui sorprende sempre e oggi lascia fuori Moreno e Jordi Alba ma le scelte gli danno ragione vista l'ottima prestazione di Gayà e i gol di Sarabia e Ferran Torres. Tutto perfetto almeno fino agli ultimi 10 minuti regolamentari. In quel momento arrivano due gol croati che minano le sue certezze ma nei tempi supplementari Olmo e Morata confezionano un gol e poi con Oyarzabal anche un altro e lì si capisce perché ha sempre difeso a spada tratta tutte le sue scelte.