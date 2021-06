Le pagelle della Svizzera - Shaqiri decisivo, Xhaka e Freuler come i gemelli Derrick

Sommer 7 - I cecchini turchi iniziano a concludere da lontano sin dal primo minuto, ma l’estremo difensore elvetico non si fa sorprendere: passo in direzione del tiro e parata in corner. Muldur ci prova in tutti i modi, lui piazza sempre i guantoni coi tempi giusti.

Elvedi 6,5 - Gunes gli cambia a ripetizione i riferimenti, lui risponde presente e ingaggia duelli a velocità con chiunque. E spesso li vince.

Akanji 6,5 - Yilmaz è sempre un cliente scomodo, ma oggi incide davvero poco sul match. Non c’è molto lavoro da svolgere, limita l’attaccante turco durante tutto l’arco del match.

Rodriguez 6 - Dalle sue parti affonda Under, i due si sfidano spesso in velocità. Kahveci però lo manda in confusione, a volte arriva in colpevole ritardo.

Widmer 6 - Si vede pochissimo, ma pensa di più alla fase di non possesso. Quando la Turchia gli lascia spazio affonda con maggiore continuità. (Dal 91’ Mbabu s.v.).

Freuler 6,5 - È stata una delle sue migliori stagioni all’Atalanta: il mediano svizzero è in fiducia e si è visto nel secondo tempo, colpo di tacco e via a superare Muldur. Il tutto con una facilità impressionante.

Xhaka 6,5 - Da applausi l’apertura per Zuber nell’azione del gol del 3-1. Vede tra le linee e costruisce gioco, non tira indietro la gamba quando c’è da alzare il ritmo. Bella coppia con Freuler, i due sembrano i gemelli Derrick.

Zuber 7 - Sulla sinistra fa il bello e il cattivo tempo. Affonda, crossa, si muove e regala assist: da applausi il passaggio per il secondo gol di Shaqiri. Sforna ben tre assist ed eguaglia il record di Altintop nel 2008. (Dall’85’ Benito s.v.).

Shaqiri 8 - Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. In campionato non brilla, con la maglia della nazionale si trasforma completamente. E segna due gol pesanti come un macigno. (Dal 75’ Vargas 6 - Buon approccio al match, si sacrifica e aiuta la squadra anche in fase di non possesso).

Seferovic 7,5 - Respinge le critiche al mittente con una conclusione da lontanissimo: mancino imparabile e gol dell'1-0. Sempre in movimento, fa ammattire i difensori turchi. (Dal 75’ Gravanovic 6,5 - Non gioca molti palloni, ma rimane comunque un cliente pericoloso).

Embolo 7 - Tra le linee diventa un bel problema. Affonda, dribbla e non si fa mai prendere dalla difesa avversaria. Immarcabile dal primo minuto fino alla sostuzione. (Dall’85’ Mehmedi s.v.)

Vladimir Petkovic 7 - Doveva vincere e portare a casa tre punti fondamentali. il destino della sua nazionale dipende dalle altre terze, ma in una partita complicata ha saputo gestire qualsiasi aspetto.