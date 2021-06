Le pagelle di Austria-Macedonia del Nord: brilla Gregoritsch, Pandev senza età

AUSTRIA-MACEDONIA DEL NORD 3-1

Marcatori: 18’ Lainer (A), 28’ Pandev (M), 78’ Gregoritsch (A), 90’ Arnautovic (A)

AUSTRIA (a cura di Niccolò Pasta)

Bachmann 5.5 - Grave l’errore che permette alla Macedonia del Nord di pareggiare: preciso nell’uscita bassa ad anticipare Trajkovski, perde palla in maniera sfortunata dopo un tocco dell'attaccante avversario e regala a Pandev il gol dell’1-1. Si riscatta parzialmente nella ripresa, chiedendo lo specchio a Nikolov in un uno contro uno in area.

Dragovic 6 - Buona gara, solida e senza sbavature. Precisissimo nella lotta aerea, non rischia nulla. Prende un duro colpo nel finale di primo tempo e non rientra in campo nella ripresa. Dal 46’ Lienhart 6.5 - Preciso negli interventi, prova a dare una mano anche in impostazione.

Alaba 6.5 - Tornato centrale di difesa dopo aver vagato per il campo giocando in ogni tipo di ruolo, prova ad essere il primo regista dell’Austria prendendosi anche, con personalità, qualche rischio in uscita. Più offensivo nella ripresa, disegna lui l’assist per il gol di Gregoritsch che vale la vittoria agli austriaci.

Hinteregger 6 - Come i compagni di reparto, gioca una gara diligente ma è in parte responsabile sul gol di Pandev. L’errore di Bachmann è da matita rossa, ma il centrale dell’Eintracht avrebbe potuto evitarlo, se non avesse rinviato in maniera sbilenca il pallone, colpendo il compagno Sabitzer. Bravo nella ripresa a stoppare una girata pericolosa di Elmas.

Lainer 7 - Il migliore della Nazionale di Foda. È lui ad aprire le marcature con un bellissimo tiro di destro al volo su invenzione di Sabitzer. Sulla destra attacca a ripetizione, mettendo in area tanti cross e inserendosi con efficacia.

Laimer 5.5 - Prova a mettere ordine in mezzo, ma non riesce ad incidere con le sue qualità. Poca lucidità nelle scelte degli ultimi 20-25 metri. Dal 90’ Baumgartlinger sv

Schlager 5.5 - Ci si aspettava di più dal centrocampista del Wolfsburg, che gioca una gara mediocre con pochi spunti in regia. Perde lui la palla che porta al gol fortunoso della Macedonia, e in generale non regala spunti degni di nota. Dal 90+2’ Sanker sv

Sabitzer 6.5 - Il migliore del centrocampo, disegna calcio nella prima mezz’ora di gara, inventando l’assist per Lainer e mettendo in porta Kalajdzic poco più tardi. Tutte le azioni più pericolose nascono dai suoi piedi.

Ulmer 5.5 - Meno offensivo di Lainer, tiene bene a bada Nikolov, anche se a metà ripresa viene sorpreso da un taglio dell’esterno del Lecce. Poco preciso quando arriva al cross, non riesce a dare una mano ai suoi.

Baumgartner 5.5 - Pimpante ma non disciplinatissimo, si inserisce spesso in area ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Cerca la giocata ma non riesce ad incidere. Dal 58’ Gregoritsch 7 - Appena entrato si rende subito pericoloso con un colpo di testa in avvitamento su cross dalla sinistra, su cui il portiere avversario Dimitrevski si supera. Pericoloso, sigla il gol vittoria grazie ad un bell’inserimento in area con deviazione su cross di Alaba. Il suo ingresso cambia la gara.

Kalajdzic 5 - Il giovane centravanti dello Stoccarda si propone e cerca di rendersi pericoloso, ma non riesce mai a pungere. Ha una sola possibilità, nel primo tempo, e la spreca calciando su Dimitrievski. Dal 58’ Arnautovic 6.5 - In mezz’ora tocca dieci volte i palloni gestiti dal suo compagno. Lucidissimo nel finale a sfruttare l'errore avversario e ad insaccare il gol del 3-1.

CT Franco Foda 6.5 - Quanta fatica, ma alla fine ha ragione lui vincendola con i cambi. Con Alaba centrale di difesa perde qualcosa in impostazione, ma riesce a rimediare nella ripresa. Gregoritsch e Arnautovic lo salvano da un 1-1 che sarebbe stato deludente, ma senza il gol subito in maniera sfortunata la gara si sarebbe indirizzata già nella prima frazione.

MACEDONIA DEL NORD (a cura di Andrea Carlino)

Dimitrievski 6 - Poco può sul gol di Lainer, forse un pelo in ritardo nella lettura sul gol del 2-1. Per il resto nessuna sbavatura.

Nikolov 6 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso. Via nella ripresa per scelta tecnica. (Dal 67' Bejtulai 5 - Regala il gol del 3-1 all'Austria che chiude il match).

Ristovski 5,5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Sorpreso, però, in occasione del gol di Gregoritsch.

Velkovski 5,5 - Contro Kalajdzic riesce a tener duro, un po' più complicato con Arnautovic. A fatica ma non crolla.

Musliu 5,5 - Si fa sorprendere sul gol di Lainer. Non chiude con efficacia. (Dall'87' M.Ristovski s.v. - )

Alioski 6 - Non perfetto nemmeno lui su Lainer, concede all'esterno lo spazio per concludere a te. Non demorde e spinge con intensità.

Bardhi 6,5 - Parte piano, poi fa ottimo filtro in entrambe le fasi. Tatticamente positivo, tecnicamente non si discute. Esce dopo aver dato tutto. (Dall'82' Tričkovski s.v. - )

Ademi 6 - Tanti contrasti e duelli vinti. Esperienza in mezzo al campo, cala alla distanza.

Elmas 6,5 - Il calciatore di proprietà del Napoli gioca un match giudizioso rischiando pure la giocata. Ancora più incisivo quando diventa attaccante. Anche lui, però, cede nel finale.

Trajkovski 6 - Ci mette lo zampino nel gol di Pandev. Poi svaria tutto il fronte d'attacco. Prova a pungere. Via a metà ripresa. (Dal 64' Kostadinov 6 - Ordinato in mezzo e nulla più.

Pandev 6,5 - 37 anni e non sentirli. Davvero il simbolo della Macedonia del Nord. Corsa, pressing, senso del gol: bravo in occasione del pareggio. Purtroppo, però, alla fine si torna a casa senza punti.

Igor Angelovski 6 - La Macedonia del Nord è una squadra ben messa in campo, tatticamente interessante con grandi palleggiatori in mezzo. Nulla da dire da centrocampo in su, forse manca un bomber per capitalizzare la mole di gioco. Minor cifra tecnica in difesa. E alla fine questo si è pagato. Il 3-1, però, non rende merito alla prestazione dignitosa della squadra balcanica. Ma non è ancora finita per la qualificazione.