Lineker elogia Isak: "Talento eccezionale. Attirerà l'interesse di tanti club in Europa"

vedi letture

La prestazione del centravanti svedese Alexander Isak, premiato come miglior giocatore della gara contro la Slovacchia, non è passata inosservata ai commentatori di tutta Europa con l'inglese Gary Lineker che su Twitter ha elogiato la prestazione del giovane scandinavo. "Non credo ci siano molto dubbi sul fatto che Alexander Isak attirerà l'interesse di molti club in tutta Europa. Talento eccezionale", queste le parole dell'ex bomber di Barcellona, Tottenham e Inghilterra.