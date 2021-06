Lineker scherza sul rigore di Bale dal suo giardino: "Pallone atterrato senza problemi"

L’ex campione inglese Gary Lineker ha ironizzato sul calcio di rigore sparato alle stelle da Gareth Bale nella sfida di questo pomeriggio fra Galles e Turchia postando il video di un pallone che atterra sul prato del proprio giardino con la scritta: “Atterrato senza problemi. Continuo a pensare che tu possa raggiungere il prato da qui”. L’ex calciatore ha poi elogiato l’esterno gallese in un successivo post: “Chiunque può sbagliare un calcio di rigore, ma Bale è stato così dannatamente brillante oggi”.

Landed safely @GarethBale11. Still think you can reach the green from here. pic.twitter.com/DgXCTqB64n

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 16, 2021