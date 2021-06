Lo strano caso dell'Ungheria: 92' in vantaggio, 6 in svantaggio ma esce nel girone di ferro

Nonostante sia stata in vantaggio per 92 minuti totali nelle tre partite disputate nel girone, all'Ungheria sono stati fatali i 6 minuti di svantaggio, quelli cioè dal primo gol subito nella sfida contro il Portogallo fino al termine del match. Poi due pareggi, segnando sempre per prima: una volta contro la Francia, due contro la Germania. Alla squadra di Marco Rossi non è servito per qualificarsi agli ottavi.