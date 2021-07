Mancini: "Se siamo arrivati qua vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Non fermiamoci"

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla viglia della finale dell'Europeo contro l'Inghilterra: "Sono felice di quello che abbiamo fatto in questo mese. Non sono state sicuramente partite semplici ma siamo stati bravi a venirne fuori con merito. Con la Spagna abbiamo sofferto ma per me la Spagna è una delle migliori squadre dell'Europeo, ha fatto la miglior partita contro di noi e quindi ci ha messo in difficoltà. Però se siamo arrivati qua vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto e questo non vuol dire che dobbiamo fermarci domani. Anzi, dobbiamo continuare".