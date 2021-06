Marani difende De Ligt: "Uno dei migliori difensori d'Europa, non lo metterei in discussione"

Nello studio di Sky Sport prima delle gare delle 18, Matteo Marani ha parlato di Matthijs de Ligt: "De Ligt în nazionale gioca in maniera diversa rispetto a come gioca con la Juve. In nazionale gioca come centrale dei tre mentre in bianconero gioca nella difesa a quattro. L'intesa con lo stesso De Vrij e Blind è diversa. Mi sarei aspettato che De Vrij potesse rimanere centrale. Detto questo, De Ligt è uno dei migliori difensori che ci sono in Europa. E' un giocatore che ha grandi doti e prima di discutere uno come De Ligt ci andrei cauto".