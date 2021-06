Marchegiani: "Il risultato di oggi della Danimarca non conta, ma conta per la classifica"

vedi letture

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, su Sky Sport ha commentato così il risultato finale della sfida tra Danimarca e Finlandia dopo quanto accaduto ad Eriksen. "Il risultato di quella partita non conta ma conta per la classifica, dovrà farli adesso la Danimarca i punti per qualificarsi. Fino al quarantacinquesimo è stata una partita a senso unico, quando le squadre sono rientrate in campo è stata una partita totalmente diversa. Quello che è successo ha condizionato troppo i calciatori in campo".