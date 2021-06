Marchisio sull'Italia: "Centrocampo reparto più colpito, ma c'è una rosa ampia e di valore"

Claudio Marchisio, ex centrocampista azzurro, ospite negli studi di Rai Sport ha parlato così della sfida d'esordio fra Italia e Turchia: “Il reparto di centrocampo è il più colpito con Verratti che sarà recuperato solo dalla prossima gara e Pellegrini che ha dovuto lasciare il posto a Castrovilli. Ma la fortuna di questa Nazionale è che c'è una rosa ampia, che Mancini ha potuto testare nel corso dei mesi. Ma ora è il momento di dimostrare sul campo il proprio valore. La prima sfida è sempre la più difficile perché non sai come reagisci e come può reagire la squadra avversaria".