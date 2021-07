McLaren su Southgate: "Gareth era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via"

L'ex commissario tecnico dell'Inghilterra Steve McClaren ha raccontato ai taccuini de L'Equipe Gareth Southgate, suo ex giocatore ai tempi del Middlesbrough: "Volevo un capitano, volevo un leader nello spogliatoio e l'ho preso al Middlesbrough per la sua leadership. Era esattamente quello che volevo nello spogliatoio e in campo. Era così professionale... ed è quello che volevo. Era la cosa principale. Gareth ha sempre fatto la cosa giusta ogni giorno: primo ad arrivare, ultimo ad andare via, un fantastico professionista".