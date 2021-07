"Mentiroso, mentiroso". Siparietto Chiellini-Jordi Alba prima dei rigori, ecco cos'è successo

In Italia, ma anche e sooprattutto in Spagna, continua a far discutere (e sorridere) il siparietto che ha visto protagonisti Giorgio Chiellini e Jordi Alba al termine dei 120' e prima dei calci di rigore. I due capitano si sono avvicinati all'arbitro Brych per il sorteggio della porta in cui calciare i rigori.

"Testa di qua, croce di là", ha indicato il fischietto tedesco. Esce testa, si calcia sotto la curva Azzurra. Ma non secondo Jordi Alba, che ha tentato (invano) di "ingannare" l'arbitro e Chiellini indicando la porta spagnola. Da lì i sorrisi e le parole di Chiellini verso il collega spagnolo: "Metiroso, mentiroso", ovvero "bugiardo, bugiardo", ha urlato Chiellini. Riscontrando ovviamente il favore e i sorrisi anche della terna arbitrale.