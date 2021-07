Mount: "Ora vogliamo la finale, è sempre stato il nostro obiettivo. Wembley tana dei leoni"

Raggiunto dalla BBC dopo il 4-0 dell’Inghilterra all’Ucraina, Mason Mount commenta così: “Ora dobbiamo pensare alla semifinale a Wembley, speriamo di arrivare in finale. È sempre stato il nostro obiettivo dall’inizio, sarà un giorno speciale con qualche tifoso in più che potrà creare una grande atmosfera. Sarà come entrare nella tana dei leoni e chi verrà dovrà giocare alla grande”.