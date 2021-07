Mourinho: "Inghilterra, con la Danimarca sarà più tosta". Complimenti a sorpresa: "Bravo Shaw"

vedi letture

Allenatore della Roma ma anche commentatore dell’Europeo per TalkSport, José Mourinho ha analizzato il 4-0 dell’Inghilterra all’Ucraina: “Certo che è stata una buona prestazione, ma l'hanno resa più facile loro. Come mi aspettavo quando abbiamo parlato l'ultima volta, è stata una partita facile per l'Inghilterra. Sempre sotto controllo. La Danimarca è una squadra molto migliore rispetto all'Ucraina, ma l'Inghilterra è fiduciosa, sentono che probabilmente sta tornando a casa (it’s coming home, il leitmotiv dei tifosi inglesi), quindi sarà una grande semifinale in casa".

Quali difficoltà?

“La Danimarca è solida. Hanno anche trovato un modo diverso di giocare rispetto a come avevano iniziato. Hanno iniziato ovviamente con Eriksen come numero 10 e con una difesa a quattro. Ora stanno giocando a tre in difesa: sono una squadra solida, buoni giocatori che giocano nei migliori campionati con tanta esperienza. Nonostante quello che è successo a Christian, sembra che siano emotivamente forti.

Il vantaggio di giocare a Wembley.

“Penso che sarà ovviamente una partita difficile per l'Inghilterra, nonostante giochi bene e sia in casa”.

L’Inghilterra ha bisogno di giocare con la difesa a tre come contro la Germania?

“La mia risposta è no. La Germania ha un modo diverso di giocare a tre in difesa. Non c’è bisogno che l'Inghilterra si adatti, Luke Shaw sta giocando sempre meglio (da notare che i rapporti tra i due non sono mai stati dei migliori, ndr). Penso che i quattro difensori con gli incredibili Euro che stanno facendo entrambi i centrocampisti centrali siano più che sufficienti per controllare la Danimarca in attacco. E poi hai quattro giocatori per decidere la creatività del gioco. Sterling e Kane sono sicuri e secondo me ci sono due posti aperti. Gareth deve prendere la decisione migliore”.

Tra chi?

“Sancho ha giocato bene, Foden ha iniziato il torneo, lo stesso Mount, Grealish sembra non sia il giocatore preferito di Gareth ma ogni minuto che è in campo sta facendo bene. Non credo sia necessario giocare con una difesa a tre come hanno fatto contro la Germania"