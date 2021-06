Niente arcobaleno a Monaco. Il Governo tedesco: "Rispettiamo la decisione della UEFA"

Il Governo tedesco, attraverso il portavoce Steffen Seibert ha spiegato di rispettare la decisione della UEFA di non consentire l’illuminazione con i colori della bandiera arcobaleno dello stadio di Monaco in occasione della sfida fra Germania e Ungheria di questa sera: “Questo non cambia il fatto che la stragrande maggioranza delle persone, in Germania, rifiuta la discriminazione e l'intolleranza. La nazionale ungherese non ha nulla a che fare con la legge in questione e dovremmo aspettarci una grande partita e ricevere la nazionale ungherese in un modo amichevole, sportivo ed equo".