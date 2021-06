Niente arcobaleno allo stadio di Monaco. Hitzlsperger: "Chi è discriminato sia supportato"

L’ex nazionale tedesco Thomas Hitzlsperger, che ha fatto coming out dopo il ritiro, ha criticato la UEFA per la decisione di vietare l’illuminazione coi colori dell’arcobaleno dello stadio di Monaco in occasione della sfida fra Germania e Ungheria. “Caro Euro2020 non ti offendere per l’arcobaleno. - ha scritto su twitter l’ex Lazio – Pensa a coloro che ancora vengono discriminati. Hanno bisogno di supporto, anche del tuo supporto”.

Dear @EURO2020, don’t be offended by the 🌈. Think about those who still get discriminated. They need support. Your support, too!

