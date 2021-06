Nuovi aggiornamenti in arrivo su Eriksen: alle 15 conferenza stampa della Danimarca

Ulteriori aggiornamenti in arrivo sulle condizioni di Christian Eriksen: alle 15 è in programma infatti una conferenza stampa del team danese, che prevedibilmente verterà soprattutto sul proprio fuoriclasse. Come reso noto in mattinata, Eriksen è sveglio e le sue condizioni sono stabili.