Olanda, che tegola per de Boer: Donny van de Beek costretto a saltare l'Europeo

Tegola per la nazionale olandese, che dovrà fare a meno di Donny van de Beek per l'Europeo che sta per cominciare. Il centrocampista è alle prese con un infortunio e per questo non sarà disponibile per Euro 2020. Il CT Frank de Boer non chiamerà un sostituto per il centrocampista del Manchester United.