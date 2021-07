Olanda, dopo le dimissioni di De Boer Van Bronckhorst si candida per la panchina

vedi letture

Dopo l'addio di Frank De Boer dopo la disfatta contro la Repubblica Ceca, Giovanni Van Bronckhorst, ex terzino del Barcellona, si è candidato per essere il suo successore. L'ex difensore, che in carriera ha allenato il Feyenoord e il Guangzhou in Cina, ha aperto ad un suo possibile incarico come CT degli Orange: "Chiaro che mi farebbe piacere. L'ho detto più volte che la mia ambizione è quella di guidare il paese. Sarebbe un onore", ha spiegato Van Bronckhorst. In lizza per il post De Boer c'è anche una vecchia volpe come Van Gaal, ma la freschezza dell'ex difensore del Barcellona potrebbe essere un buon traino per ripartire dopo le ultime deludenti manifestazioni.