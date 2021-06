Page avvisa l'Italia: "Non vogliamo neanche pensare di arrivar secondi: voglio vincere"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa a -1 da Italia-Galles, Rob Page ha parlato proprio della sfida con gli azzurri. "Sarà una grande sfida. L'Italia è molto in forma, abbiamo visto entrambe le gare giocate. Ci ha impressionati come lavorano, giocheranno così anche con noi e se lo faranno avremo lo stesso risultato... Quindi dovremo dare tutto per vincere, se vogliamo arrivare primi. Vogliamo arrivare primi, non vogliamo pensare neanche di arrivare secondi. Vogliamo il primo posto".