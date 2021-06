Polonia, Szczesny: "C'è sempre un brivido prima di cominciare un grande torneo"

In conferenza stampa dal ritiro della Polonia, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato anche della ambizioni della sua Nazionale all’Europeo: “C'è sempre un brivido prima di un grande torneo, ci sono grandi speranze. Ma prima dobbiamo concentrarci per essere ben preparati. C'è anche un'amichevole, poi un'intera settimana di preparazione per la prima partita. Aspettative? Ci sono molte squadre migliori, dobbiamo prepararci per poter competere con loro: dobbiamo essere più squadra delle altre squadre, organizzando il gioco. Robert Lewandowski ha detto che vuole che i polacchi siano orgogliosi di noi dopo questo torneo, ma vedremo cosa significa".