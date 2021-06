Portogallo, il ct Santos: "Impossibile essere favoriti con la Germania. Ma siamo credibili"

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania: "Il Portogallo ha iniziato a farsi rispettare. Anche prima era forte, ma c'erano 4-5 squadre che, pur avendo un'alta considerazione della nostra Nazionale, credevano di essere più forti e di poter vincere sempre. Oggi ci rispettano maggiormente e non ne sono così sicuri. La Germania? Una squadra fantastica, con un grande gruppo e giocatori dominanti. Io non ho paura, ma pensare che il Portogallo possa essere favorito contro la Germania in casa loro è follia. Se lo facessimo, saremmo vicinissimi alla sconfitta. La gara con la Francia? La squadra di Deschamps si è difesa bene, bassa e compatta sfruttando il contropiede. Non hanno concesso profondità alla Germania. La presenza del pubblico può motivare Cristiano Ronaldo? Spero che i tifosi motivino tutta la squadra, non solo CR7. Siamo ovviamente orgogliosi di averlo con noi, ma lui non vince da solo".