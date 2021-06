Portogallo, Santos su Dalot: "Ha qualità e poi è più in forma di altri calciatori"

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa anche dalla decisione di convocare Diogo Dalot per sostituire Joao Cancelo, escluso a causa della positività al Covid-19: "Se pensassi che non ha qualità non l'avrei chiamato, inoltre è ancora in forma avendo giocato fino a pochi giorni fa, mentre altri calciatori sono fermi da oltre un mese e avrebbero fatto fatica a trovare la forma in breve tempo”.