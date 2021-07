Primo tempo di sofferenza per l'Italia. Zero tiri in porta, prima volta da Euro 2000 con la Francia

Primo tempo in sofferenza per l'Italia a Wembley contro la Spagna. Gli azzurri infatti non hanno effettuato alcun tiro in porta in un primo tempo nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali per la prima volta dalla finale di EURO2000 contro la Francia.



0 - L'Italia non ha effettuato alcun tiro in porta in un primo tempo nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali per la prima volta dalla finale di EURO2000 contro la Francia. Sofferenza.#ItaliaSpagna #EURO2020 — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021

