Raspadori: "L'Italia può essere la nuova Spagna. Vogliamo risultati così importanti"

Giacomo Raspadori, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l'imminente sfida fra Italia e Spagna a Wembley: "Dobbiamo fare del nostro meglio, siamo felicissimi di essere qua ma ora dobbiamo dare continuità ai risultati. Fa effetto essere qua? Sì, è stato un periodo intenso, calcare questi campi così in fretta è stato bello e me lo voglio godere fino in fondo. La partita fin qui più difficile? Sono tutte toste, ma quella che devi giocare è sempre la più difficile. Italia può essere la "nuova" Spagna? L'idea è quella, si somiglia e vuole ambire a risultati così importanti".

