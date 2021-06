Rep. Ceca, Silhavy: "Croazia favorita del girone, ma non scenderemo in campo per il pari"

vedi letture

Il ct della Repubblica Ceca Jaroslav Silhavy ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Croazia vice campione del Mondo spiegando che la sua squadra scenderà in campo senza timori: “Il nostro desiderio è chiaro, vogliamo passare il turno e non importa in quale posizione. Potrebbe bastarci anche un solo punto nelle prossime due gare, ma non scenderemo in campo per il pareggio contro la Croazia, anche se loro sono i vice campioni del mondo e hanno notevoli individualità che giocano in grandi club. - continua Silhavy – Se saranno in giornata per noi sarà difficile fermarli, ma del resto sono i favoriti del girone assieme agli inglesi, mentre noi siamo la terza forza. Però vogliamo passare e per farlo dovremo mettere in campo un’altra prestazione di spessore. Speriamo di riuscirci”.