Sacchi: "Con l'Austria un'Italia di carattere. Ma ora Mancini deve tornare al gioco"

vedi letture

Arrigo Sacchi, tramite la Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sull'Italia di Mancini dopo il successo sofferto contro l'Austria ed in vista del quarto di finale contro il Belgio: "Abbiamo avuto carattere ma ora torniamo al gioco: è la forza di questa Italia. Mancini ha cambiato al momento giusto gli uomini stanchi, saprà capire che cosa non ha funzionato contro l'Austria e rimetterà in campo lo splendido collettivo visto in questo Europeo. Belotti? Generoso, ha lottato come un leone: migliora sempre di più. Pessina? Ottima partita: ha messo in campo idee, collaborazione e intelligenza".