Slovacchia, Duda: "Più dell'eliminazione mi dispiace per una sconfitta del genere"

Una sconfitta pesante per la Slovacchia come rispecchia il risultato, un 5-0 che non accetta anche l'attaccante slovacco Ondrej Duda. "Più che la nostra eliminazione, mi dispiace per questa grande sconfitta. Non è così che volevamo salutare il torneo. Dobbiamo dimenticare la partita di oggi e continuare".