Slovacchia-Spagna, Tarkovic: "Iberici fra i migliori del torneo. Mi aspetto di vedere Busquets"

Il ct della Slovacchia, Štefan Tarkovič, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva del Gruppo E di Euro 2020 contro la Spagna. Sull'avversario ha dichiarato: " "La Spagna ha una delle migliori squadre del torneo, con giocatori di grande livello. Mi aspetto che Busquets torni in campo, per portare maggiore qualità e ordine in mezzo al campo. Sarà una sfida per noi ed è una partita che ogni singolo giocatore vorrebbe giocare. Abbiamo fin qui giocato due buone partite, anche se fa male aver perso contro la Svezia. Dobbiamo voltare pagina e dare il massimo ancora una volta. Sperando ancora in un risultato positivo".