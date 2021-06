Slovacchia, Tarkovic: "Out solo Schranz, gli altri sono in buona forma e motivati"

Il ct della Slovacchia Stefan Tarkovic ha presentato così il match di domani contro la Polonia. L'allenatore ha spiegato che tutto il gruppo è a disposizione a eccezione dell'attaccante Ivan Schranz. "Gli altri sono in buona forma e motivati, credo che lo dimostreremo nella partita di domani", ha spiegato il ct, che era un assistente in panchina a Euro 2016, quando gli slovacchi arrivarono agli ottavi, ed è stato promosso in prima fila lo scorso ottobre: "Adesso le sensazioni sono diverse, sono responsabile per la formazione e i risultati - ha ammesso -. Ma d'altra parte ero uno slovacco fiero allora e lo sono adesso", ha concluso.