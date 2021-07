Standing ovation al CONI per l'Italia in finale di Euro 2020. Malagò: "Siamo molto orgogliosi"

vedi letture

Standing ovation al Consiglio nazionale del Coni per le imprese delle nazionali azzurre alle varie competizioni internazionali, dal basket qualificato dopo 17 anni alle Olimpiadi, al Softball campione d’Europa. In particolare - riporta gazzetta.it - il presidente del Coni Giovanni Malagò ha dedicato un ringraziamento all’Italia di Mancini: “Siamo molto orgogliosi - le parole del capo dello sport italiano rivolgendosi agli altri presidenti - l’avevo detto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la miccia l’ha accesa il mondo del calcio con l’Europeo per compattare lo sport italiano e stiamo in assoluto rendendo orgogliosi gli italiani, in particolare per quello che sta facendo la Nazionale italiana. Standing ovation per Gabriele Gravina e Roberto Mancini”.