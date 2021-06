Stasera Belgio-Portogallo. Buone notizie per Martinez: Chadli raggiunge il gruppo a Siviglia

vedi letture

Dopo aver comunicato ieri che Nacer Chadli non sarebbe stato disponibile per la sfida di stasera contro il Portogallo, la Federcalcio belga ha comunicato oggi che il centrocampista del Basaksehir ha raggiunto i compagni di squadra a Siviglia e quindi farà parte del gruppo che affronterà CR7 e soci. Buone notizie, dunque, per Roberto Martinez, anche se è improbabile che l'ex Tottenham possa scendere in campo.