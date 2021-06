Stekelenburg il più anziano nella storia Oranje a giocare un match di un torneo maggiore

Alla veneranda età di 38 anni e 264 giorni, Maarten Stekelenburg (titolare questa sera con l'Olanda contro l'Ucraina) diventerà il più anziano giocatore nella storia a disputare una gara con gli Oranje in un torneo maggiore, superando così il record stabilito nel 2008 da un collega illustre come Van der Sar, che scese in campo ad "appena" 37 anni e 236 giorni.