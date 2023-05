Maarten Stekelenburg ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Come annunciato dall'Ajax, il 40enne portiere si ritirerà al termine della stagione: Stekelenburg, che ha vestito anche le maglie di Roma, Fulham, Monaco, Southampton ed Everton, ha difeso la porta dell'Olanda in 63 occasioni.

Thanks for everything, Maarten! 🤍❤️🤍

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 18, 2023