UFFICIALE: L'ex Roma Stekelenburg continua. Avanti con l'Ajax fino a 40 anni, arriva il rinnovo

Il ruolo più longevo per antonomasia resta quello del portiere e a dimostrarlo è anche l'ex Roma Maarten Stekelenburg che ha rinnovato proprio qualche ora fa il suo contratto con l'Ajax. L'esperto portiere, 39 anni, ha rinnovato per una stagione ulteriore e alla prossima scadenza spegnerà 40 candeline.

39 years old and still going strong ❌❌❌

Maarten Stekelenburg +𝟭

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2022