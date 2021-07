Stones: "Chiellini e Bonucci? Non so se siano un'ispirazione. Però la loro professionalità lo è"

"Chiellini e Bonucci? Non so se siano un'ispirazione. Però la loro professionalità sì. E' la prima volta che li sfido, sarà speciale farlo, giocare contro giocatori così importanti, che alla loro età giocano ancora a questo livello ed è veramente importante e bello". Così il centrale del Manchester City e dell'Inghilterra, John Stones, in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia: "La nostra difesa? Abbiamo la nostra mentalità difensiva. Credo che l'Inghilterra abbia il miglior dato difensivo del torneo, ecco perché siamo in finale. Non c'entra la difesa a 4, a 5, la difesa parte dall'attacco".

