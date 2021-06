tmw Chi vince Euro 2020? Grifo: "Italia favorita insieme a Germania, Spagna, Francia e... CR7"

Intervistato da TMW per ripercorrere il suo cammino con l'Italia e non solo, Vincenzo Grifo ha svelato anche i suoi pronostici per Euro 2020: "Non è facile fare previsioni per competizioni come questa, ogni Nazionale ha degli elementi di primo piano che in campo possono fare la differenza. Tra le favorite dico Francia, Germania, Spagna e Italia, così come il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Joao Felix. Tutto starà nel riuscire a dare continuità alle prestazioni, sia fisicamente che mentalmente. Spero vivamente che alla fine a spuntarla sia la mia Italia, credo tantissimo nei nostri ragazzi", le dichiarazioni dell'esterno offensivo del Friburgo.