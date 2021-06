tmw Italia, giornata libera ma senza uscire da Parco dei Principi: familiari in hotel

vedi letture

Giornata libera per la Nazionale italiana dopo la terza vittoria in tre partite all'Europeo. I giocatori non potranno comunque lasciare Parco dei Principi, sede del ritiro a Roma, ma le famiglie potranno raggiungere in hotel i calciatori, dopo aver fatto comunque screening medici per preservare la bolla.