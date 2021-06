tmw radio Castellacci: "Mancini ci ha rimessi in vita. Con certe caratteristiche vai avanti"

Il professor Enrico Castellacci, medico sportivo con un lungo trascorso nello staff dell'Italia, ha parlato ieri a TMW Radio delle sue sensazioni sulla nazionale di Mancini: "Ci ha rimessi in vita. I giocatori dimostrano gioia e compattezza, anche Lippi quando parlava dei suoi diceva: non ho una squadra, ho la squadra. Come avesse avuto un club. Non dimentichiamoci che hanno fatto una serie infinita di risultati positivi, molto incoraggianti. Per andare avanti in un torneo ci vogliono caratteristiche come queste: unione d'intenti, compattezza. Vediamo il prosieguo ma siamo tutti ottimisti".