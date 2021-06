Toni Kroos dopo il ko con la Francia: "Fatto la gara che volevamo, perso per sfortuna"

Toni Kroos, centrocampista della Germania che ha perso contro la Francia nell'esordio all'Europeo, ha così commentato la gara: "Abbiamo fatto la partita che volevamo, in fondo non abbiamo avuto meno occasioni della Francia. La partita è stata decisa da un gol sfortunato per noi. Abbiamo controllato il match, ora non dobbiamo perdere la prossima altrimenti saremmo davvero sotto pressione".