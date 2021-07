Tra poco Italia-Spagna, Costacurta: "L'aspetto psicologico sarà importante, più che col Belgio"

"In questo momento siamo leggermente favoriti, ma non abbastanza ovviamente per prenderla con sufficienza. Quanto basta per mantenere ad un livello ottimale l'attenzione". Così Alessandro Costacurta, dagli studi Sky, prima di Italia-Spagna. "L'aspetto psicologico stasera sarà importante. Molto più che nella gara contro il Belgio".