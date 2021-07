Tutti i record di Bonucci: dal gol a 34 anni ai 141 palloni toccati in finale

Non solo autore del gol del pari che ha permesso all'Italia di restare in vita nella finale di Euro 2020, ma anche protagonista nella sequenza rigori: Leonardo Bonucci è stato votato star of the match della sfida contro l'Inghilterra. il suo gol al 67' a Wembley lo ha portato ad essere il marcatore più anziano in una finale degli Europei, superando Bernd Holzenbein che nel 1976 con la maglia della Germania segnò all'età di 30 anni e 103 giorni. È inoltre diventato l'italiano con più presenze agli Europei (18) e in senso assoluto solo Crisiano Ronaldo (25), Pepe e Joao Moutinho (entrambi a 19) hanno fatto meglio. Bonucci ha infine toccato ben 141 palloni in questo incontro, record assoluto per un giocatore in una finale degli Europei.