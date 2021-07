Un altro olandese per l'Inghilterra: stasera fischierà Kuipers. Dopo il rigore di Makkelie

Un altro olandese dopo Makkelie (e polemiche annesse post Danimarca) per dirigere i Leoni d'Albione. Bjorn Kuipers arbitrerà la finale di domenica tra Italia e Inghilterra. Il 48enne, internazionale dal 2007, ha arbitrato una finale di Champions, il derby Atletico-Real Madrid del 2014, e due finali di Europa League, tra Marsiglia e Atletico Madrid nel 2018 e Benfica-Chelsea del 2013. Per Kuipers, non sarà il primo Italia-Inghilterra: il fischietto olandese, infatti, aveva già diretto l’esordio al Mondiale del 2014 in Brasile, vinto dagli Azzurri di Prandelli per 2-1, grazie alle reti di Marchisio e Balotelli.

Il fischietto olandese sarà coadiuvato dagli assistenti Van Roekel e Zeinstra e dal quarto uomo Del Cerro Grande. Al VAR ci saranno invece il tedesco Dankert, con Van Boekel, Gittelmann e Fritz come assistenti.