Ungheria, la carica del ct italiano Rossi: "Germania? Oggi sfidiamo dei panzer ma ci crediamo"

Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, ha presentato così in conferenza stampa il big match di questa sera con la Germania: "Per vincere qui a Monaco bisogna fare un ulteriore passo avanti. Non sarà facile, ma ci proviamo. Siamo qui per questo. Il calcio è un gioco semplice: quando hai la palla, puoi attaccare; quando non ce l'hai, devi difendere. Se noi pensassimo di venire qui a fare l'assalto a Fort Apache contro la Germania, ne prenderemmo sei. In Italia chiamiamo i tedeschi panzer perché sappiamo quanta forza fisica abbiano, ma la Nazionale di Low ha molte altre qualità ed è tra le più forti del mondo. Noi comunque ci crediamo, dobbiamo crederci", le sue dichiarazioni piene di fiducia e consapevolezza.

Ascolta tutte le parole di Rossi nel video in calce!